Messina, si lancia con il parapendio ma cade e rimane bloccato in una zona impervia: intervengono i Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Oggi la squadra VVF del distaccamento di Letojanni 4A, alle ore 12:00, è intervenuta per soccorso a persona nel comune di Gallodoro. I VVF giunti sul posto hanno soccorso un giovane che si era lanciato in volo con il parapendio e, a causa di una caduta improvvisa è rimasto ferito e impossibilitato a muoversi in zona impervia.

La squadra intervenuta con due mezzi congiuntamente al 118 e ad altri sportivi di parapendio hanno provveduto a trasportare l’infortunato con la barella fino all’ambulanza che lo ha condotto da Gallodoro al campo sportivo di Letojanni dove è stato preso in carico dall’elisoccorso del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.