Messina, a Piazza Duomo torna il Beach Volley Pro Tour

In vista del torneo “Futures” del circuito del “Beach volley Pro Tour 2024” per le qualificazioni del beach volley alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si svolgerà a Messina dal 20 al 23 giugno prossimi, i partner dell’evento sportivo, Comune di Messina con i rappresentanti delle Partecipate, Azienda Meridionale Acque Messina, Azienda Trasporti Messina, Messina Servizi Bene Comune, Messina Social City; e dei Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, la Federazione Italiana Pallavolo si sono incontrati oggi, venerdì 16 febbraio, a palazzo Zanca, convocati dall’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, presente l’esperto al ramo Francesco Giorgio, per delineare il quadro operativo e organizzativo nonchè amministrativo, ciascuno per le proprie competenze, necessario per l’allestimento e lo svolgimento della competizione a carattere internazionale. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione torna a Messina, sempre a piazza Duomo che ha visto l’area antistante la Basilica Cattedrale trasformarsi in una suggestiva arena con campi di pallavolo.

Le parole dell’assessore Finocchiaro

“L’edizione della scorsa estate è stata un grande successo, una vetrina importante per la nostra Città e siamo orgogliosi della scelta del CEV, ricaduta per il secondo anno consecutivo su Messina. Questa scelta – ha detto l’assessore Finocchiaro – a partire da questo primo incontro tecnico, è motivo per unire le forze in un’unica cabina di regia, al fine di riproporre agli atleti ospiti la dovuta accoglienza durante la loro permanenza sia sotto l’aspetto puramente sportivo che turistico, nonché offrire alla cittadinanza e ai turisti la possibilità di assistere alle competizioni e fruire al tempo stesso delle bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché delle tradizioni e i prodotti tipici. Promuovere lo sport per l’inclusione, per aggregare generazioni, culture e tradizioni è un aspetto fortemente voluto dal sindaco Federico Basile – che coniugato con i grandi eventi cittadini rappresentano la volontà di questa Amministrazione di rendere la Città protagonista per portare sempre più in alto il brand Messina”.

