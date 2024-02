Messina, incontro con il neo commissario della Lega Claudio Durigon

StrettoWeb

Inizia domani alle 18 con una conferenza stampa a Palazzo Zanca il tour del neo commissario regionale Lega in Sicilia Claudio Durigon, che attraverserà lo stretto dopo una conferenza a Reggio Calabria per essere subito presente sull’isola iniziando proprio da Messina.

A fare gli onori di casa per la sua prima tappa siciliana il vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama Nino Germanà e il parlamentare ARS Pippo Laccoto. Ovviamente, sarà presente al completo anche la squadra dei consiglieri comunali messinesi della Lega: Mirco Cantello, Amalia Centofanti, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Giuseppe Villari.

“La presenza di Durigon in Sicilia e questa sua prima tappa a Messina -commenta il senatore Nino Germanà- sono l’ulteriore testimonianza dell’interesse che la Lega, con in testa il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha per l’Isola e per la nostra città in particolare. Sono certo che la nomina di Durigon contribuirà in maniera determinante al radicamento della Lega in Sicilia e ad accrescere il numero degli elettori del nostro partito in questa regione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.