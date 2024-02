StrettoWeb

Questa mattina, intorno alle 5, la squadra 8a dei Vigili del fuoco del distaccamento di Patti è intervenuta, a Montagnareale località Spirini (Messina) per un incendio di una catasta di legno utilizzata per il riscaldamento di un’abitazione.

Dalla sede centrale è stata inviata l’autobotte pompa (abp) in supporto alla squadra che, intervenuta prontamente, ha eliminato ogni pericolo e ripristinato la sicurezza bonificando l’area interessata dall’incendio. Le cause sono in fase di accertamento.

