Messina, il sindaco Basile incontra il Rettore Spatari

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha incontrato il Rettore dell’Unime, Prof.ssa Giovanna Spatari. “Durante l’incontro, abbiamo discusso delle prospettive e delle sfide che la nostra città affronta e abbiamo identificato opportunità uniche per collaborare e promuovere lo sviluppo locale. L’importante sarà la cooperazione tra l’amministrazione cittadina e l’università per affrontare questioni cruciali come l’istruzione, l’occupazione giovanile e lo sviluppo economico”, è quanto afferma Basile.

“Insieme, stiamo lavorando per creare progetti concreti e strategie innovative che porteranno benefici tangibili a tutti i cittadini e agli studenti della nostra comunità”, conclude Basile.

