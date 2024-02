StrettoWeb

Paura in autostrada per un grave incidente avvenuto dopo lo svincolo di Tremestieri a Messina. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere con un camion.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118, i quali hanno prestato soccorso all’automobilista rimasto ferito non in maniera grave.

