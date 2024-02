Messina, costituito il coordinamento comunale di Sud Chiama Nord | NOMI

StrettoWeb

A Messina, si è tenuta un’importante assemblea per la costituzione del Coordinamento comunale di Sud chiama Nord. Tra gli oltre 4.000 tesserati provenienti dagli oltre 60 comitati cittadini in città sono stati eletti 45 rappresentanti di cui 23 scelti tra i soci ambasciatori (assessori, consiglieri comunali e di quartiere, partecipate) e 22 tra i tesserati dei costituiti comitati cittadini.

Nino Carreri eletto coordinatore comunale

In un clima di partecipazione attiva e con grande entusiasmo, i rappresentanti dei comitati hanno votato per eleggere il coordinatore comunale di Sud Chiama Nord a Messina. A risultare eletto all’unanimità è stato Nino Carreri, il quale ha accettato con determinazione il ruolo di coordinatore comunale. Il coordinamento cittadino avrà il compito di rappresentare e coordinare le attività del movimento a Messina, lavorando per promuovere gli ideali e gli obiettivi di Sud Chiama Nord nella città e nel territorio circostante.

Nino Carreri ha ringraziato tutti i tesserati per la fiducia accordatagli e si è dichiarato pronto “a mettersi al lavoro per portare avanti le istanze e le necessità della comunità messinese“.

Gli eletti nella segreteria del coordinamento

Sono stati eletti nella segreteria del coordinamento comunale Diego Vermiglio, Rosaria Di Ciuccio, Nicoletta D’Angelo, Cristiana Irrera, Alessandro La Cava, Raffaele Rinaldo, Giuseppe Schepis e Antonella Femino’.

