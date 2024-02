Messina, chiusura temporanea dello svincolo di Tremestieri e Taormina

StrettoWeb

Autostrade Siciliane informa che “al fine di consentire i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione, dalle ore 06:00 del 5 Febbraio fino alle ore 20:00 del 7 Febbraio rimarrà chiuso lo svincolo in entrata di Messina Sud Tremestieri (km 0+586) della A20 Messina – Palermo”.

Chiusura temporanea dello svincolo di Taormina

Autostrade Siciliane informa che “per proseguire i lavori di realizzazione dei pannelli a messaggio variabile, dal 5 al 7 Febbraio, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 18:00 rimarrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Taormina (ME) lungo la A18 ME-CT, per i veicoli provenienti da Messina in direzione Catania. Si informa inoltre che giorno 8 Febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 rimarrà invece chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Taormina, in direzione Messina”.

