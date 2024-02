Messina, chiuso lo svincolo di Tremestieri: disagi e traffico congestionato sulla statale 114

StrettoWeb

I lavori di manutenzione della pavimentazione, da oggi al 7 febbraio, ha costretto il Cas a chiudere lo svincolo in entrata di Messina Sud Tremestieri. Il tutto ha procurato una congestione sulla statale 114 per raggiungere gli altri svincoli (San Filippo e Gazzi) o il centro città creando disagi evidenti agli automobilisti.

Chiusura temporanea dello svincolo di Taormina

Autostrade Siciliane informa che “per proseguire i lavori di realizzazione dei pannelli a messaggio variabile, dal 5 al 7 Febbraio, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 18:00 rimarrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Taormina (ME) lungo la A18 ME-CT, per i veicoli provenienti da Messina in direzione Catania. Si informa inoltre che giorno 8 Febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 rimarrà invece chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Taormina, in direzione Messina”.

