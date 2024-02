Messina, celebrata la “Notte Bianca per don Bosco”

StrettoWeb

La scuola salesiana Domenico Savio, il CePAS, le volontarie Vincenziane e i giovani dell’Oratorio, accomunati nello spirito e nell’amore per don Bosco, nei giorni scorsi hanno ricordato il Santo con momenti di preghiera e socialità. Nella Concattedrale di SS. Salvatore, è stata celebrata la S. Messa in Suo onore, presieduta da padre Santino Ammendolia, segretario generale della Curia, con i concelebranti padre Antonio La Rosa rettore della Concattedrale e il salesiano don Umberto Romeo dirigente della scuola Savio.

La chiesa era gremita di bambini, genitori e amici della grande famiglia salesiana. Nel cortile e nei corridoi della Scuola, come tradizione, giochi, saggi di danza, canti, cioccolata calda, festa del fiore e del dolce, mercatino vincenziano e infine rustici per tutti. Per i piccoli e anche per i grandi sono stati momenti molto importanti per incontrarsi e socializzare perché, ha ricordato don Romeo, don Bosco diceva sempre “bisogna affrontare la vita con il sorriso e l’amore in comunione con gli altri”. Una significativa esperienza di fede e di impegno educativo nel territorio e nella Chiesa locale.

