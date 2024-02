Messina alla Bit di Milano, il sindaco Basile presenta le bellezze della città dello Stretto in un suggestivo VIDEO

StrettoWeb

Messina alla Bit di Milano, la fiera turistica in programma dal 4 al 6 febbraio, rappresentata dal sindaco metropolitano Federico Basile, cui ha preso parte il Direttore Generale della Città metropolitana Salvo Puccio. “Un’occasione per rappresentare nel contesto di una vetrina internazionale – ha affermato il sindaco metropolitano Basile –la vocazione turistica di Messina e del suo comprensorio e per promuovere in particolare le riserve naturali orientate”. Tra queste, Basile ha illustrato le riserve, di Capo Peloro ricadente nella città di Messina; i Laghetti di Marinello nel comune di Patti; e le Montagne delle Felci e dei Porri nell’isola di Salina.

“Si tratta di zone di rilievo dal punto di vista storico e archeologico, oltre che per la flora e la fauna, rappresentano siti fondamentali nell’ambito della promozione dello sviluppo eco sostenibile e del mantenimento di quei tratti identitari del territorio peloritano – ha aggiunto il sindaco Basile – con l’obiettivo di incrementare l’offerta turistica dando la possibilità a chi sceglie di trascorrere un soggiorno o le vacanze a Messina e nella sua provincia, di scoprire luoghi caratterizzati da storia, tradizioni, archeologia, mare e spiagge e di contatto diretto con la natura, per dare vita ad un turismo virtuoso e attento ai requisiti ambientali dei luoghi e delle strutture”. “La provincia di Messina ti aspetta, dove la natura parla al cuore”, così ha concluso il suo intervento il sindaco Basile.

