Merce non tracciabile: sequestrati 25 chili di prodotto ittico a Lamezia

Prosegue senza sosta l’attività di controllo delle forze dell’ordine per arrestare la compravendita illegale di prodotti destinati al consumo umano. Nell’ambito di suddetti controlli, la Capitaneria di Vibo Valentia, durante un’attività di monitoraggio degli specchi acquei nel finesettimana, ha fermato e sanzionato un venditore ambulante del Comune di Gizzeria per la detenzione di 25 chili di prodotto ittico non tracciato.

La merce, derivanti da attività di pesca irregolare, è stata sottoposta a sequestro e, a seguito di approfonditi controlli circa il buono stato di conservazione da parte del personale sanitario, il prodotto è stato donato in beneficenza. Sempre nel weekend, nel golfo di Lamezia, la Guardia Costiera ha sanzionato i conduttori di due barche da diporto per detenzione illecita di reti da pesca e sequestrato gli attrezzi irregolari. Nel complesso sono state elevate plurime multe per un ammontare complessivo di 3.500 euro.

