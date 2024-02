AM.A Mendicino, la presentazione del progetto contro la povertà educativa

StrettoWeb

AM.A Ambienti di Apprendimento. Sperimentare l’educazione con la natura per contrastare la povertà educativa è un Progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 1.3 – Investimenti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore con soggetto responsabile Atlante Cooperativa Sociale. Si terrà il 21 febbraio alle ore 16:00 nel teatro comunale di Mendicino in Via Ottavio Greco l’evento di presentazione del progetto AM.A. Ambienti di Apprendimento.

Sperimentare l’educazione con la natura per contrastare la povertà educativa. A lavorare su questo percorso della durata di due anni sarà una rete

di partner locali, guidati dall’ente capofila la cooperativa sociale Atlante. Nello specifico, partecipano al partenariato i seguenti enti che, nel corso dell’evento di presentazione,

avranno modo di presentare le proprie attività già programmate da svolgersi sul territorio di Mendicino per

famiglie e minori: oltre al capofila partner di progetto il Comune di Mendicino, l’Istituto comprensivo Mendicino, l’associazione Erbanetta 3.0, l’APS Aiutiamoci, il Consorzio Innopolis, l’Università degli Studi della Calabria UNICAL e l’associazione BiconBì.

Il Progetto AM.A ha come beneficiari principali i bambini che rientrano nella fascia di età 5-10 anni residenti nel territorio di Mendicino. Con il progetto si intende attivare, nel territorio coinvolto, luoghi di aggregazione giovanile ad alta densità educativa e sociale, denominati “AM.A”; favorire lo sviluppo di competenze cognitive e sociali, anche attraverso attività laboratoriali, in cui sperimentare nuove forme espressive e creative.

Migliorare la qualità delle comunicazioni all’interno della scuola, e delle classi in particolare, e sostenere la crescita di relazioni tra pari; sostenere e rafforzare i processi di inclusione attraverso la

formazione dei responsabili e insegnanti in materia di riconoscimento precoce di difficoltà di apprendimento

e di bisogni educativi speciali; promuovere lo sviluppo della comunità educante attraverso un Patto Educativo

Territoriale; prevenire ed arginare il rischio di alienazione e disagio sociale. Tra le azioni previste:

AM.A TE STESSO: l’azione prevede un’attività diretta all’alfabetizzazione emotiva e di educazione all’affettività, con un focus sull’educazione ambientale mediante laboratori esperienziali quali orto didattico, arte urbana, riciclo e orticoltura.

AM.A IL TERRITORIO: l’azione prevede il contatto diretto con il territorio al fine di ridefinire il concetto sociale di spazio e di riappropriazione dei luoghi. Sono previste attività all’esterno in spazi dedicati (incontri sulla psicomotricità, giornate ecologiche e percorsi outdoor) per favorire la riconnessione con la natura ed

rafforzamento di competenze metacognitive; l’acquisizione di metodi per l’elaborazione, l’analisi e la riflessione; lo sviluppo emotivo dello studente. Saranno realizzati inoltre Percorsi didattici in attività produttive tesi a stimolare le competenze dei minori e valorizzare il territorio: laboratorio la strada del gusto dall’orto alla tavola; laboratorio di affettività con gli animali; laboratorio di produzione del formaggio

AM.A LA DIVERSITA’: l’azione prevede laboratori integrati tra normodotati e disabili in un’ottica di reciproca

contaminazione. L’assunto è dato dalla diversità come valore espresso in attività specifiche per i ragazzi con disabilità: attività di pet therapy, laboratorio di orto-terapia e laboratorio su piante e trasformazione di erbe officinali.

AM.A FAMIGLIA: l’azione prevede Sostegno e empowerment familiare attraverso l’attivazione della

metodologia delle famiglie solidali che punta, da un lato, a supportare ed assistere le famiglie e, dall’altro, al

rafforzamento e al protagonismo concreto dei genitori coinvolgendo l’intera comunità. Saranno realizzati

Patti educativi con le istituzioni e le famiglie; sarà organizzato un laboratorio di intercultura e cittadinanza attiva e sarà attivato uno Sportello di ascolto psicologico nell’istituto Comprensivo di Mendicino con attività di sostegno individualizzato. E ancora: attivazione di Gruppi multi familiari; attivazione di famiglie solidali disponibili a fornire supporto ad altre famiglie in difficoltà.

AM.A NELLA COMUNITA’: l’azione prevede la creazione di “patti educativi di comunità”, una metodologia applicata della comunità educante diffusa. Sarà sottoscritto un patto di corresponsabilità fra partnership scuola e famiglia del territorio e saranno realizzati: un protocollo di intesa tra gli attori territoriali; un patto educativo; incontri di rete; percorsi formativi per docenti e percorsi formativi per genitori.

