Altro affondo di Giorgia Meloni. Al Tg2 la Presidente del Consiglio non ha parlato solo degli scontri in Toscana e dell’assalto di una volante della Polizia a Torino, ma anche di altri argomenti, tra cui il Superbonus. La Premier ha eliminato la misura introdotta dai Cinque Stelle, cavallo di battaglia pentastellato insieme al Reddito di Cittadinanza e immediatamente rimosso dall’attuale esecutivo.

Con il Superbonus “c’è un buco da 160 miliardi nel bilancio dello Stato”, “11mila aziende fantasma” e “truffe stimate per decine i miliardi penso che sia oggettivamente una misura irresponsabile e purtroppo non era gratuita, la stanno pagando tutti gli italiani anche quelli che una casa non ce l’hanno con una media che viaggia dai due ai tremila euro a testa”, ha detto la Meloni a Tg2 Post.

