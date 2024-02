Medvedev, che frecciata a Meloni: visita a Kiev indigesta

StrettoWeb

Per un Presidente che usa belle parole nei confronti dell’Italia (Putin), un ex Presidente che lancia frecciate all’attuale Premier. Il riferimento è all’ex numero uno russo Dmitry Medvedev, che ha condannato quelle che ha definito “visite teatrali di leader occidentali a Kiev“ nell’anniversario dell’inizio del conflitto con il fine di “distrarre il loro elettorato dai problemi accumulati e leccare ancora una volta gli sporchi stivali del padrone americano in uno stato di acuta esaltazione servile”.

Chiaro il riferimento alla visita di Giorgia Meloni a Kiev di qualche giorno fa. Secondo Medvedev, dunque, il Presidente del Consiglio italiano è lecchino degli americani e con questa visita sposta le attenzioni dai problemi dell’elettorato. Queste parole sono state postate sul suo canale Telegram e riprese dalla Tass.

