Ancora un maxi tamponamento: A1 nel caos, 30 auto coinvolte e feriti gravi

StrettoWeb

Ancora un maxi tamponamento in Italia causato dalla nebbia, a qualche settimana dall’incidente sull’A21 che ha provocato dei morti. Questa volta, il tratto interessato è quello dell’Autostrada A1 nel tratto fra Piacenza e Parma. Ci sono circa 30 veicoli coinvolti e almeno 15 feriti, ma il bilancio e provvisorio. Dei feriti, due sono gravi e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. In elicottero il 118 ha portato sul posto anche alcune sacche di sangue.

Nello specifico, i punti esatti del tamponamento si sono verificati all’altezza di Alseno (provincia di Piacenza) in direzione Bologna, tra i km 80 e 85. Il tratto di A1 Piacenza-Parma (tra il bivio A1/A21 e Parma) è stato chiuso in entrambe le direzioni e si segnalano code in direzione di Bologna e almeno sette chilometri di coda in direzione di Milano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.