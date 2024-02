Maltempo a Milazzo: “città bloccata, danni ad abitazioni e attività commerciali

StrettoWeb

“E’ bastato un normale acquazzone, ampiamente previsto, per bloccare la Città di Milazzo e provocare ingenti danni a diverse abitazioni ed attività commerciali della zona San Paolino Ciantro, Acqueviole. Ancora una volta il sistema di smaltimento delle acque meteoriche non ha funzionato, nonostante le ingenti somme corrisposte alla società che gestiste anche lo smaltimento dei rifiuti. Ribadiamo le domande già poste in altre, analoghe circostanze, e rimaste invariabilmente senza risposta da parte dell’amministrazione”.

Lo afferma in una nota il Coordinamento Centrosinistra Milazzo. “Sono state pulite le caditoie, svuotati i tombini, stasate le condotte di scarico con i sistemi previsti dall’appalto? – prosegue la nota – Le operazioni di pulizia sono state eseguite su tutto il territorio comunale con diligenza e professionalità? E’ stato redatto verbale di controllo e regolare esecuzione? Forse sarebbe il caso di rispondere a queste elementari domande che si pongono tutti i cittadini di Milazzo e, segnatamente, quelli che subiscono i maggiori disagi, prima di additare, come sempre colpevoli esterni, per coprire inefficienze, superficialità, incompetenze, omissioni, distrazioni…”.

“Come sempre attendiamo risposte che, come sempre, non arriveranno”, conclude la nota stampa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.