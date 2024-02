Lutto in casa Messina: è morto l’ex DS Enzo Nucifora

StrettoWeb

Lutto nel calcio messinese. E’ morto oggi a 78 anni Enzo Nucifora, ex Direttore Sportivo del Messina. Classe 1945, di professione Avvocato, se ne è andato a San Benedetto del Tronto. Ha ricoperto questo incarico per diverse società in oltre 40 anni di attività e, tra le sue operazioni migliori, si ricorda il passaggio di Totò Schillaci dal Messina alla Juventus.

Sui profili social, l’Acr Messina esprime una nota di cordoglio. “L’Acr Messina, con in testa il presidente Pietro Sciotto, in tutte le sue componenti esprime il proprio cordoglio. Mister Giacomo Modica, con il quale ha lavorato a Messina e in altre piazze si unisce al dolore e lo ricorda così: ‘Lo ricordo con grande affetto. È stato mio direttore a Messina a cavallo fra gli 80 e 90, gli anni di Zeman. Grande perdita umanamente e professionalmente. Mancherà una bellissima persona che stimavo moltissimo. Un abbraccio a Patrizia, la sua compagna, e a tutti i suoi cari'”.

