Lotta al degrado: installata fototrappola sulla ss106 a Crotone | VIDEO

Anas e Comune di Crotone impegnati nella lotta al degrado causato dai rifiuti abbandonati lungo la strada statale 106 ‘Jonica’. Le attività, eseguite dal personale e mezzi Anas, hanno riguardato la pulizia delle piazzole lungo la statale 106 dal km 251,000 al km 254,000. Lungo il tratto sono state raccolte 4 tonnellate di rifiuti, trasportate per lo smaltimento dal personale del comune.

Al fine di contrastare il fenomeno del deposito abusivo di rifiuti da parte di ignoti, Anas ha inoltre installato un sistema di fototrappole. L’obiettivo di Anas è quello di affrontare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con gli Enti locali e Forze di Polizia, sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento, che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio.

Anas e Comune di Crotone contro il degrado urbano sulla ss106

