I “Lions” di Catanzaro donano una poltrona alla Pediatria della Dulbecco

Il Lions Club Catanzaro Host risponde all’appello del reparto Pediatria del presidio “Pugliese” dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco” con una donazione significativa. Una poltrona, destinata ai genitori per permettere di stare accanto ai loro bambini durante le cure in maniera confortevole, è stata donata con l’intento di rendere più agevole e accogliente il difficile percorso che le famiglie affrontano in tali situazioni. La poltrona, è stata scelta con cura per soddisfare le esigenze specifiche del reparto ed è stata donata ieri mattina alla presenza del dottor Giuseppe Raiola, presidente Comitato Regionale UNICEF, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Direttore SOC di Pediatria dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro

Oltre a offrire un sostegno fisico, la poltrona simboleggia il calore e l’affetto della comunità verso coloro che attraversano momenti delicati. Il gesto solidale è stato motivato dal desiderio di rispondere positivamente all’appello del reparto e dal riconoscimento della necessità di una struttura accogliente accanto ai lettini dei bambini ricoverati. L’avvocato Danilo Iannello, presidente del Lions Club Catanzaro Host, ha voluto enfatizzare il valore della solidarietà e della vicinanza umana in situazioni delicate. Al momento della donazione erano presenti importanti figure mediche, componenti del Lions Club, tra cui i soci Valentina Talarico, Anna Maria Condito, Antonio Scarpino, Pietro Maglio e Novella Pullano.

La collaborazione tra il Lions Club Catanzaro Host e il reparto Pediatria è un esempio tangibile di come la comunità possa unirsi per migliorare la qualità della cura e supportare le famiglie nei momenti difficili. Il Lions Club Catanzaro Host è fiero di contribuire al benessere della comunità e si impegna a continuare a sostenere iniziative che migliorano la vita di coloro che ne hanno più bisogno.

