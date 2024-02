StrettoWeb

Buona la prima per le italiane nella fase finale di Champions League. La prima a scendere in campo, questa sera, la Lazio di Sarri, che ha battuto la corazzata Bayern Monaco per 1-0. Decisivo l’episodio al 67′: intervento al limite di Upamecano, che si becca il rosso e regala il rigore ai biancazzurri, realizzato dal solito Immobile.

Il passaggio ai quarti si deciderà ora nella sfida di ritorno in Germania, al Monaco di Baviera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.