“Il Lavoro di Oggi, la Pensione di Domani”: incontro con l’autore Pasquale Tridico a Cosenza

L’assessore M5S Veronica Buffone invita i cittadini a partecipare alla presentazione del libro “Il Lavoro di Oggi, la Pensione di Domani”, un’opportunità significativa per esplorare le sfide legate al mondo del lavoro e alla previdenza. “La presentazione del libro ‘Il Lavoro di Oggi, la Pensione di Domani’ del Prof. Tridico rappresenta un’importante occasione per discutere delle sfide legate al lavoro e alla previdenza. Invito tutti i cittadini interessati a partecipare e contribuire a un dibattito costruttivo”. É quanto dichiara l’assessore M5S Veronica Buffone.

L’evento avrà luogo l’8 marzo alle 18:00 presso la sede della CGIL in Piazza della Vittoria, 7, a Cosenza. L’autore Pasquale Tridico sarà presente per discutere il libro insieme a illustri ospiti, il Sindaco di Cosenza Franz Caruso, Laura Ferrara, eurodeputata del M5S in collegamento, Anna Laura Orrico, deputata alla camera e coordinatrice regionale, Delio Di Blasi, dirigente CGIL Cosenza, Franco D’Orrico, segretario generale SPI CGIL Cosenza, e Massimiliano Ianni, segretario generale CGIL Cosenza. Francesca Russo, conduttrice televisiva, modererà l’evento.

Dopo la presentazione del libro, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un dibattito sui temi trattati dall’ex presidente dell’INPS insieme ai relatori presenti. L’evento promette di essere un’occasione unica per approfondire e discutere le questioni fondamentali relative al lavoro e alla previdenza, coinvolgendo sia esperti del settore che cittadini interessati.

