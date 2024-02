Lamezia Terme, uomo precipita dal balcone: muore dopo giorni di agonia

StrettoWeb

Un terribile incidente a Lamezia Terme che si è concluso in tragedia: un uomo di 67 anni, vigile del fuoco in pensione, è precipitato dal balcone della sua casa in Via Giorgio La Pira mentre eseguiva alcuni lavori domestici. L’incidente è avvenuto giovedì scorso in mattinata: G. M. M., queste le sue iniziali, dopo il volo dai piani alti, è stato trasferito d’urgenza al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove, dopo 3 giorni di agonia, si è spento a causa delle gravi ferite. Lascia moglie e due figli. I funerali si terranno oggi alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano.

