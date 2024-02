Lamezia Terme: operaio trovato con la testa fracassata, è grave

StrettoWeb

Un incidente avvolto nel mistero: è quanto accaduto a Lamezia Terme, dove un operaio del Comune è stato ritrovato con la testa sanguinante e alcune costole fratturate presso l’edificio in cui é ubicata la sezione lavori dell’ente. Le cause dell’incidente restano avvolte nel mistero: dapprima si ipotizzava un’aggressione fisica, poi di un incidente sul lavoro. Sembrerebbe, infatti, che l’uomo sia caduto da un soppalco battendo la testa.

Le condizioni in cui riversa restano gravi: trasportato all’Ospedale di Catanzaro, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa per le lesioni subite e si trova ora in coma farmacologico. Sulla terribile vicenda indagano i Carabinieri del Reparto Territoriale mentre la Procura ha aperto un’inchiesta.

