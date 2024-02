AMA Calabria, a Lamezia Terme l’importanza della tutela ambientale con “Derby”

StrettoWeb

Sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente, ma farlo in maniera divertente. “Derby” è la radiocronaca di un’immaginaria partita di calcio che si terrà al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. L’evento, scritto da Paolo Giura e rivolto maggiormente agli studenti delle scuole superiori e medie, si svolgerà martedì 6 febbraio, alle ore 10,30.

AMA Calabria che produce l’evento, presenta uno spettacolo originale sull’economia circolare e sulla sostenibilità ambientale, affrontando temi attuali. Saranno Paolo Giura e Luigi Grandinetti a dare voce alla radiocronaca di “Derby”, che trasformerà il teatro in uno “Stadium”, con luci, effetti e suoni tipici di quelli che riempiono un vero stadio mentre si svolge una partita di pallone.

Un modo unico e coinvolgente per portare all’attenzione degli studenti l’importanza del riciclo di plastica, alluminio, vetro e carta. L’utilizzo di un gergo calcistico tanto entusiasmante per i giovani, sarà arricchito dalle musiche originali di Ferruccio Messinese (al pianoforte), con Vito Procopio (sax alto) e Francesco Gugliotta (sax baritono).

“Derby” prevede anche la partecipazione attiva degli studenti. Per la radiocronaca si potranno visualizzare sul grande schermo le due squadre che faranno parte del match, i ragazzi potranno scegliere le formazioni e le sostituzioni, divenendo “allenatori” per un giorno.

Lo spettacolo sarà scandito da gag, slide e filmati che avranno come obiettivi quelli di fornire una coscienza “green”, educare allo sviluppo sostenibile, conoscere il significato e l’applicabilità dell’economia circolare.

“DERBY” è realizzato grazie alla collaborazione dell’azienda ECOSISTEM di Lamezia Terme con il patrocinio della Lamezia Multiservizi.

Paolo Giura è un giornalista pubblicista freelance, conduttore, autore, produttore radiotelevisivo. Ha lavorato per la sede regionale RAI della Calabria. È stato direttore responsabile di Telespazio TV, Calabria TV, Radio Juke Box e per altre emittenti regionali calabresi. Ha collaborato per varie testate giornalistiche dedicandosi ultimamente anche alla consulenza giornalistica per aziende che sviluppano la loro “mission” sull’economia circolare. Autore e co-conduttore della trasmissione “La Mappa dei Piaceri” e responsabile delle produzioni video per AMA Calabria. Ha ricevuto un premio per la trasmissione “Video Soccorso” e ha pubblicato un libro sulla storia delle radio locali dal titolo “…E passiamo alla prossima dedica!”.

Luigi Grandinetti è un giornalista pubblicista freelance, conduttore, produttore radiotelevisivo e regista tv. Per diverse emittenti calabresi ha ricoperto il ruolo di direttore artistico e di rete, conducendo programmi di successo, oltre ad essere stato presentatore delle selezioni regionali per Miss Italia. Ha prodotto format tv come “A Casa Tua”, “Tutto Molto Bello”, “Onda Calabra”, “Una domenica in piazza” e per la trasmissione “La Mappa dei Piaceri” è produttore e co-conduttore. Oltre ad essersi interessato alla produzione di documentari sul territorio per la Regione Calabria, conduce tutti i giorni il programma radiofonico “Gigishow” su Radio News.

