Scoperto laboratorio della droga a Castrovillari: due arresti

Ancora un’altra operazione portata a termine con successo da parte delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castrovillari hanno scoperto, durante una perquisizione domiciliare, un vero laboratorio artigianale per la produzione di marijuana. I militari si sono trovati di fronte a una vera e propria catena di montaggio allestita nel piano seminterrato di una palazzina.

Nello specifico, è stata rinvenuta una serra indoor con 85 piantine di marijuana, dall’altezza di 30cm circa ciascuna, ed inoltre piccoli locali ricavati con cartongesso adibiti all’essiccazione. Presenti, inoltre, ventilatori, lampade alogene, termostati e una presa d’aria per “facilitare” la produzione, nonché materiale per il confezionamento. I militari hanno anche ritrovato barattoli in vetro contenenti marijuana già pronta e hashish.

Proseguendo con la perquisizione negli altri piani della palazzina, i militari hanno rinvenuto un congelatore che custodiva altre buste con all’interno marijuana, mentre al primo piano 2 grammi circa di semi della stessa pianta. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dall’Arma dei Carabinieri mentre i due soggetti interessati, B.C., cl. 59, e G.F., cl. 94 , sono stati arrestati in flagranza per il reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

