La Jsl Women pareggia la prima gara della poule promozione

Ha preso il via la Poule Promozione del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile con protagoniste le migliori sei squadre della regular season, che si contenderanno, nel girone “all’italiana” di andata e ritorno, l’agognato salto in serie C nazionale. Nella giornata d’apertura, l’attesa sfida SSD Unime-JSL Women è terminata in parità (2-2) sul sintetico de l’Ambiente Stadium di Messina. Le compagini si sono dovute accontentare, quindi, di un punto a testa al termine di una partita caratterizzata da qualche errore di troppo, su entrambi i fronti, in fase di costruzione della manovra.

La partita

Sotto la pioggia, le ospiti allenate da Marco Palmeri passano in vantaggio al 13’ grazie alla rete di Karima Nigito, che, servita in verticale sulla destra da Maria Rita Bertè, indirizza il pallone proprio sotto l’incrocio. Dopo due buone opportunità non concretizzate dalle neroverdi, le “universitarie” riequilibrano (25’) la situazione con Perrone, brava nel risolvere di sinistro in mischia. Immediato 2-1 della JSL su rigore di Ylenia Cicirello. Nella ripresa, il palo nega il tris a Cicirello, mentre viene annullato a Denise Merlino un gol per presunta posizione di fuorigioco, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bertè. Sull’altro fronte, sempre Perrone va a bersaglio, in pieno recupero, dagli undici metri, trasformando il secondo penalty fischiato dall’arbitro. Domenica pomeriggio si disputerà, al Comunale di Brolo, il match JSL Women-Giovanile Rocca.

Risultati, classifica e prossimo turno

Risultati: CR Scicli-Siracusa 0-2; Giovanile Rocca-Marsala 2-1; SSD Unime-JSL Women 2-2.

Classifica: Siracusa e Giovanile Rocca 3; JSL Women e SSD Unime 1; Marsala e Cr Scicli 1.

Prossimo turno: Siracusa-SSD Unime; Marsala-CR Scicli e JSL Women-Giovanile Rocca.

