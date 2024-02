Istituita la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità nel cosentino

StrettoWeb

L’attenzione nei confronti della fragilità e della diversità. Venerdì scorso il Sindaco Francesca Pisani ha incontrato il Garante dei diritti delle persone con disabilità, la dottoressa Filomena Maria Rosalba Cecere. Si è trattato di un incontro di conoscenza, durante il quale il Sindaco ha evidenziato che il grado di civiltà di una intera comunità si evince dall’attenzione nei confronti della fragilità, della disabilità, di tutto ciò che è diverso da noi. “Casali del Manco è uno dei primi Comuni nel cosentino ad aver istituito la figura del Garante dei diritti per le persone con disabilità – ha affermato Pisani.

“Un atto di responsabilità e di senso civico, che ha come finalità la massima inclusione sociale e il non voler lasciare indietro nessuno. Auspichiamo di lavorare in stretta sinergia anche con il Garante regionale – ha aggiunto – così da poter portare la voce dei nostri cittadini in tutta la Calabria e promuovere la tutela della dignità di tutte le persone disabili”. Il primo cittadino ha evidenziato poi quanto l’amministrazione da lei guidata sia vicina e sensibile alle esigenze ed alle richieste delle associazioni che supportano persone con fragilità fisiche e psichiche e che si intende dare risposte concrete a tutti i cittadini con disabilità.

Pisani ha chiesto al Garante che tutti i suoi cittadini abbiano la possibilità di essere ascoltati e che si collabori al fine di porre attenzione e rimedio alle problematiche indicate. Il Sindaco ha sottolineato infine la necessità di programmare immediatamente azioni a supporto e che vengano evidenziate le difficoltà incontrate quotidianamente dalle persone con disabilità nel territorio comunale. Di concerto, Sindaco e Garante, hanno pensato di organizzare una serie di incontri con testimonianze dirette di persone con disabilità le quali, attraverso il loro vissuto, possano favorire l’inclusione sociale ed offrire stimoli a superare barriere di diverso genere. Il Garante si farà carico di elaborare le linee progettuali e di promuovere una ricerca di fondi che possano aiutare a superare limiti strutturali o di accoglienza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.