Ex Reggina, Inzaghi trema: rischia l’esonero dalla Salernitana

Momento delicato e difficile per la Salernitana e anche per Filippo Inzaghi. L’ex allenatore della Reggina, infatti, è a rischio esonero. I motivi sono legati alla pesante sconfitta interna di questa sera nello scontro salvezza contro l’Empoli. Un 1-3 che inguaia ancor di più i campani, sempre ultimi in classifica.

L’ex attaccante del Milan, arrivato al club granata a gara in corso, non è riuscito a raddrizzare una situazione già complessa dall’inizio, nonostante i corposi interventi sul mercato di gennaio soprattutto in difesa, tra cui i due colpacci Jerome Boateng e Manolas.

