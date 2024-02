Interventi di scerbatura, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Da giovedì 29 febbraio sino al 19 marzo, nella fascia oraria 6-14, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade a Gazzi a Messina. Esclusivamente nei tratti oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Nuovi stalli di sosta nelle vie Giolitti e Terracini

Disposta la realizzazione di uno stallo per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili sul lato est (lato mare) di via Giolitti, a nord dell’intersezione con via Lucania. Istituito inoltre uno stallo di sosta per veicoli a servizio di persone disabili sul lato est di via Umberto Terracini, in prossimità del numero civico 60.

