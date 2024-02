Interporto di Termini Imerese: “opera strategica che si trova sul Corridoio Scandinavo Mediterraneo”

StrettoWeb

“Con il nostro ordine del giorno si impegna il governo ad individuare l’interporto di Termini Imerese tra le infrastrutture prioritarie nazionali e ad attivarsi, anche di concerto con la Regione Siciliana, affinché possano essere completate le procedure per l’avvio dei lavori e vengano individuate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’opera”. Lo dichiarano i deputati Dem Anthony Barbagallo e Giuseppe Provenzano, quest’ultimo primo firmatario dell’ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati.

Infrastruttura strategica nazionale

L’interporto di Termini Imerese, tra le altre cose, è già già individuato come infrastruttura strategica nazionale, è stato inserito negli atti di programmazione nazionali e regionali di settore e negli Apq stipulati con la Regione Siciliana e il progetto si trova in avanzata fase di definizione e ha acquisito positiva Valutazione di impatto ambientale.

Opera strategica

“Si tratta di un’opera strategica – aggiungono i deputati – collocata all’interno dell’area industriale di Termini Imerese, la cui realizzazione colmerebbe un grave deficit logistico anche in proiezione Mediterranea. Per altro l’interporto è già stato individuato come essenziale per lo sviluppo della logistica e per questa ragione è stato previsto, dall’Adsp del mare di Sicilia Occidentale, lo spostamento del polo container dal porto di Palermo al Porto di Termini Imerese a cui è agevolmente collegato e si trova sul Corridoio Scandinavo Mediterraneo, al centro di uno snodo trasportistico strategico per la confluenza delle autostrade Palermo- Messina e Palermo Catania nonché – concludono – delle direttrici ferroviarie Palermo-Messina e Palermo-Catania-Messina”.

