Incredibile a Cosenza: bigamo e sposato con un uomo… a sua insaputa

Una storia ai limiti dell’incredibile, talmente assurda che “la vittima” della vicenda l’ha presa con ironia: parliamo del signor Giovanni, residente a Castiglione Cosentino, in Provincia di Cosenza, che ha scoperto di essere bigamo. Sì, avete letto bene: per oltre 40 anni, il signor Giovanni risulta sposato sia con la moglie ‘ufficiale’, la signora Giuliana, sia con un certo uomo misterioso dal nome inglese.

La vicenda è venuta a galla quando Giovanni si è recato all’Ufficio Comunale di Castiglione per richiedere il certificato di matrimonio necessario per una procedura notarile. L’impiegata comunale gli ha quindi consegnato il certificato ma, sorpresa, ne ha poi trovato un altro: il primo risale all’7 agosto 1982, data dell’unione con la moglie, il secondo invece con un uomo, un certo Brian James McIntyre.

Il signor Giovanni, dapprima perplesso, l’ha presa quindi a ridere; l’uomo, infatti, non conosce nessun Brian, né tantomeno ha contratto con lui matrimonio, soprattutto perché all’epoca le unioni omosessuali non erano consentite dalla legge. Spetterà ora al Comune “aggiustare il tiro”. Questo matrimonio, ahinoi, non s’ha da fare!

