Incontro per il futuro della Sibaritide: dibattito sul Piano Strutturale Associato

StrettoWeb

Sabato 3 Febbraio alle ore 17:30 presso l’Hotel Roscianum di Corigliano Rossano, avrà luogo un incontro riguardante il Piano Strutturale Associato della Sibaritide. L’evento, aperto al pubblico, sarà dedicato al dibattito sulle osservazioni relative a questo importante piano, coinvolgendo i comuni di Corigliano Rossano, Cassano, Calopezzati e Crosia. Il promotore e organizzatore di questo significativo incontro è il Senatore Ernesto Rapani, che contribuirà sia nella sua veste di parlamentare che in quella di tecnico specializzato.

Il dibattito prevede la partecipazione di rappresentanti dei comuni coinvolti, sindaci, amministratori locali, associazioni di categoria, consiglieri regionali, deputati e senatori. L’incontro rappresenta un’occasione per discutere di eventuali suggerimenti mediante l’istituto delle osservazioni al Piano Strutturale Associato. La presenza di figure istituzionali, esperti e rappresentanti della società civile rende l’evento un momento di confronto e riflessione strategica.

Il Senatore Rapani invita la cittadinanza a partecipare attivamente, poiché la partecipazione pubblica è fondamentale per garantire che il Piano Strutturale rispecchi le reali esigenze e aspettative della comunità. L’evento rappresenta un’opportunità per contribuire al futuro sviluppo sostenibile della Sibaritide e per comprendere appieno l’importanza delle scelte in discussione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.