Incontro di calcio Aek Crotone-Scandale, DASPO per tre tifosi

StrettoWeb

Il Questore di Crotone ha emesso tre provvedimenti di D.A.SPO a carico di altrettanti tifosi dell’Aek Crotone i quali, in occasione dell’incontro di calcio “Aek Crotone-Scandale” gara valevole per il campionato di calcio di Prima Categoria Girone B Calabria, disputata il 19 novembre 2023, presso lo stadio “E. Scida” di Crotone, all’interno del settore tribuna centrale, si sono resi responsabili di gravi intemperanze, pregiudizievoli per l’ordinato e pacifico svolgimento della manifestazione sportiva, culminate altresì in un’aggressione fisica, ai danni di tifoso ospite.

Per tale fatto, i tre tifosi della squadra locale, sono stati segnalati a vario titolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone dalla locale DIGOS che, anche grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, elaborate dalla Polizia Scientifica, ha ricostruito l’episodio ed individuato i responsabili, consentendo al personale dalla Divisione Polizia Anticrimine di effettuare la relativa istruttoria per la predisposizione della misura.

A due tifosi è stato irrogato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno, ad un terzo, già gravato in passato da analogo provvedimento, la durata della misura è stata determinata in anni cinque con la prescrizione di presentazione all’Autorità di P.S.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.