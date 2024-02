Terribile incidente a Lamezia, un auto contro il guard-rail: un morto e tre feriti gravi | FOTO

StrettoWeb

Un terribile incidente si è verificato poco fa, nella tarda mattinata di oggi, in Calabria, all’imbocco dell’Autostrada a Lamezia, verso Salerno. Un’auto, una Citroen Pallas, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard-rail in modo autonomo, uscendo fuori strada. A bordo della vettura un nucleo familiare di quattro persone. Deceduto il conducente. I tre passeggeri, feriti in modo grave, sono stati estratti dalle lamiere ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con elisoccorso ed ambulanze

Lo svincolo è attualmente chiuso, anche perché la vettura si trova in mezzo alla carreggiata. Per questo il traffico è in tilt e si stanno formando lunghe code. Al momento i veicoli che procedono in direzione nord vengono deviati lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ con rientro in A2 presso lo svincolo di Falerna. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine, di Anas e del 118 con l’intervento dell’elisoccorso è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

*AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15.10

Riaperto il tratto dell’A2 Autostrada del Mediterraneo a Lamezia Terme (CZ), circolazione di nuovo regolare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.