Incidente sull’A2 a Cosenza: auto sbanda e finisce contro il guardrail

Un altro incidente questa mattina a Cosenza sullA2 tra gli svincoli di Torano e Montalto Uffugo in direzione nord. Coinvolta una sola auto, una Fiat Punto bianca che ha impattato contro il guardrail. Il giovane conducente, probabilmente a causa del maltempo, avrebbe perso il controllo del veicolo. Fortunatamente, non ha subito gravi conseguenze. Sul post è intervenuta la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso e per gestire il traffico. La viabilità è stata limitata alla sola corsia di sorpasso.

