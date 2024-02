Incidente sulla ss107 a Cosenza: tre auto coinvolte nello scontro

StrettoWeb

La Strada Statale 107 ‘Silana-Crotonese’ è, nuovamente, scenario di un incidente in provincia di Cosenza: il sinistro si è verificato ieri in tarda serata in località Episcopani, tra il capoluogo bruzio e il comune di Rovito. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre auto ed il bilancio è di due feriti, fortunatamente non gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso e personale Suem118 per prestare soccorso ai passeggeri.

