Imparare l’inglese a Reggio Calabria: ritorna un’importante iniziativa

Dopo il successo dell’edizione di ottobre scorso, Confcommercio rilancia a Reggio Calabria con la seconda edizione di “English is Cool”, un segnale forte di impegno continuo nella formazione imprenditoriale in lingua inglese e un’opportunità unica per gli operatori del settore di affinare competenze comunicative essenziali per interagire con la clientela. Elevando il profilo turistico e commerciale di Reggio Calabria.

Il programma di “English is Cool” a Reggio Calabria

10 incontri per un totale di 20 ore di lezione, con docenti specializzati per un “English is Cool” che, anche in questa edizione, si svolge in partnership con la prestigiosa Ih British School, a garanzia di elevata qualità didattica. Partenza fissata mercoledì 28 febbraio, nella sede di Via Zecca.

In continuità con quanto fatto lo scorso anno, presto al via la seconda edizione di “English is Cool” anche a Palmi e Marina di Gioiosa, a ribadire l’impegno di Confcommercio rivolto alla comunità imprenditoriale dell’intera provincia reggina.

L’entusiasmo del Presidente di Confcommercio Reggio Calabria

Entusiasta il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate “riproponiamo un’esperienza che ad ottobre scorso ha incontrato grande interesse. La seconda edizione su Reggio, non solo conferma la volontà di Confcommercio di offrire sostegno concreto agli imprenditori locali, ma questa volta coincide con l’attesissimo debutto di Ryanair in Città e con nuove rotte aeree internazionali, che saranno annunciate domani, e promettono di aprire orizzonti inediti. Spetta sicuramente alle Istituzioni approntare quanto necessario per non lasciare sfumare questa grande occasione. Confcommercio – continua Labate – darà il contributo che sarà ritenuto utile per una programmazione di ampio respiro e, intanto, con le nostre risorse ed in linea con il nostro modo di interpretare il ruolo di Associazione di Categoria seria e responsabile, mettiamo nuovamente in campo strumenti concreti che consentano ai nostri commercianti di farsi trovare pronti”.

Le parole del Direttore Fabio Giubilo

La strategia di Confcommercio, come sottolineato dal direttore Fabio Giubilo “non si limita a un semplice corso ma intende ridefinire l’approccio culturale degli imprenditori locali nei confronti dei clienti e dei visitatori stranieri, in attesa che cresca il numero degli arrivi. La visione è chiara: fare squadra tra commercianti, dedicare del tempo al proprio benessere e preparare se stessi e la città a diventare un punto di riferimento turistico”.

Il pensiero del neo Presidente del Gruppo Giovani, Paolo Destefano

Con l’entusiasmo del neo costituito Gruppo Giovani Confcommercio che ha sposato appieno il percorso, l’iniziativa guadagna ulteriore slancio perché, come ama ricordare il presidente Paolo Destefano “non servono parole ma azioni concrete, di squadra, fatte bene, per crescere come persone e come imprenditori e per combattere ‘disfattisti’ e ‘lagnosi’. E la formazione di qualità è sicuramente un’azione concreta verso il miglioramento, in contrapposizione alla sterile critica”.

