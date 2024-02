Il viceministro russo in Corea del Sud per parlare di Ucraina

StrettoWeb

Il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko si è recato in visita a Seul dove ha tenuto un incontro con il suo omologo sudcoreano Chung Byung-won su diversi argomenti. Tra questi, a tenere banco, è stata la situazione in Ucraina. A renderlo noto è stato il ministero degli Esteri coreano citato dall’agenzia Tass. L’incontro, in base a quanto si apprende, si è svolto il 2 febbraio scorso.

“Si è parlato delle relazioni bilaterali e della situazione globale – si legge nella nota –, compresa la guerra in Ucraina“. Inoltre, la Corea del Sud ha informato della sua posizione sulla “cooperazione militare russa con la Corea del Nord“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.