Igiene Urbana, al via la consegna dei kit a Corigliano-Rossano

Ha preso il via oggi, 1° febbraio 2024, la consegna a domicilio dei nuovi kit per la raccolta differenziata che interesserà tutte le utenze di Corigliano-Rossano. Sono 40 le informatrici e gli informatori ambientali che, appositamente formati da Ecoross – gestore del nuovo Servizio di Igiene Urbana – hanno iniziato a recarsi presso tutte le abitazioni cittadine per fornire le attrezzature ed illustrare i dettagli del nuovo Progetto predisposto dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’azienda.

Contestualmente, è già partita una massiccia e capillare campagna di informazione e sensibilizzazione sui canali web e social che sta raggiungendo gli utenti di tutte le zone della città con l’obiettivo di divulgare le principali novità di quella che si preannuncia una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti.

Dal 1° maggio, infatti, eliminati tutti i cassonetti stradali, si procederà alla raccolta con il metodo del “porta a porta” su tutto il territorio. Si ricorda che è attivo il canale Whatsapp dedicato, al quale gli utenti possono iscriversi per essere costantemente aggiornati, e si confida nella proficua sinergia tra tutti gli attori coinvolti – Comune, azienda, cittadini – per la buona riuscita del Progetto.

