Identità creativa, vantaggi fiscali e marchi: se ne parla a Reggio Calabria

Venerdì 1 marzo 2024 alle ore 17:00 si svolgerà presso

il Salone di Confindustria di Reggio Calabria il convegno “Identità creativa e vantaggi fiscali connessi alla registrazione dei marchi”. L’evento, organizzato da Confindustria Reggio Calabria, dalla Sezione Editoria, Cartaria e Comunicazione di Confindustria Reggio Calabria e da Piccola Industria di Unindustria Calabria, in collaborazione con la Camera di Commercio di Reggio Calabria, dà inizio ad una serie di appuntamenti teorico-pratici che possano essere utili e di supporto alla gestione e organizzazione imprenditoriale.

L’esigenza di approfondire una tematica così attuale e necessaria per le nostre imprese, nasce dalla volontà di informare e formare le aziende sull’importanza di avere un’identità creativa e un brand che funzionino sul mercato.

E’ fondamentale per le imprese dedicare il tempo e le risorse necessarie alla tutela del proprio patrimonio creativo – intellettuale soprattutto nei casi in cui si commercializzino prodotti sui mercati nazionali e internazionali, con canali di vendita fisici e digitali. Altresì, la registrazione di un marchio consente alle aziende di ottenere e garantirsi dei vantaggi fiscali notevoli, di cui spesso non si è a conoscenza.

Apertura lavori:

Domenico Vecchio – Presidente Confindustria Reggio Calabria Saluti:

Daniele Diano – Presidente Comitato Regionale Piccola Industria

Unindustria Calabria Interverranno:

Malaga Cavalea – Presidente sezione Editoria, Cartaria e

Comunicazione Confindustria Reggio Calabria, Consigliere Piccola

Industria Confindustria Reggio Calabria

Antonino Tramontana – Presidente Camera di Commercio Reggio

Calabria,

Presidente Unioncamere Calabria

Antonino Quattrone – Fondatore Studio legale Quattrone,

Presidente

Camera Avvocati Tributaristi della Provincia di Reggio Calabria Conclusioni:

Salvo Presentino – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria

Reggio Calabria

