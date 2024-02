Guerra Ucraina, è annuncio svolta? Putin: “siamo pronti…”

StrettoWeb

Annuncio di Vladimir Putin per quanto concerne la guerra in Ucraina. “Siamo pronti per il dialogo con l’Ucraina. Se non fosse stato per la posizione dell’Occidente, i combattimenti in Ucraina sarebbero cessati un anno e mezzo fa”, ha detto il presidente russo in un’intervista, citato da Interfax. “La Federazione russa anche dopo l’inizio” dell’operazione speciale “ha cercato di porre fine al conflitto, ma l’Ucraina non lo voleva”, ha aggiunto.

“I tentativi di riportare la Russia entro i confini del 1991 porteranno solo a una cosa: verso una guerra globale con i Paesi occidentali utilizzando l’intero arsenale strategico del nostro Stato” contro “Kiev, Berlino, Londra, Washington e contro tutti gli altri bellissimi luoghi storici che sono stati a lungo inclusi negli obiettivi della nostra triade nucleare”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.