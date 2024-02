Una grotta di Sale himalayano, il bagno salino, le tecniche vibrazionali: a Reggio Calabria è nato Kama, il primo centro olistico

StrettoWeb

A Reggio Calabria, in uno splendido affaccio sullo Stretto con vista sul mare e sulla Sicilia, in locali molto luminosi e con un bellissimo giardino all’aperto, è nato un centro di discipline bio naturali e olistiche: si chiama Kama ed è frutto del lavoro di Leo e Myriam, due amici professionisti che da tempo condividono un intento comune: la realizzazione di un luogo in cui divulgare, far espandere e condividere l’arte dell’approccio olistico.

Nel centro Kama, situato in via Nazionale Pentimele n. 135, la saggezza della medicina orientale si incontra con le scoperte della scienza moderna in un ponte tra Oriente ed Occidente, tra passato e futuro. Il centro si basa sull’approccio olistico: l’arte e la scienza di curare l’essere umano come unità di corpo, mente e anima.

E’ in atto, nella medicina, un grande cambiamento, che parte innanzitutto da un cambiamento di coscienza e che ha trovato grande impulso con la pandemia di Covid-19. E’ nata così l’esigenza, sempre più ricercata nel campo della cura della persona, ad una visione in cui corpo mente e anima comunicano, in cui il micro è collegato al macro; una visione aperta ad accogliere l’idea, oggi fortemente sostenuta dalla scienza, che tutto è vibrazione, che tutto è energia.

Che vuol dire “olistico”?

Dal greco ὅλος, olistico significa totalità, intero e conduce ad una visione del “TUTTO” visto come un “UNICUM” e non come la somma delle parti che lo compongono. Questa visione ha vari ambiti di applicazione.

Riguardo all’essere umano e alla salute, possiamo guardare al nostro organismo come tipico esempio di struttura olistica che non viene considerato in maniera riduttiva, come un agglomerato di parti/organi che lo costituiscono ma come una complessa unità-totalità.

L’essere umano viene visto come unione di CORPO, MENTE E ANIMA in continua interazione con l’AMBIENTE e questo ci rende esseri UNICI e IRRIPETIBILI. L’attenzione quindi è rivolta alla PERSONA e non alla MALATTIA, alla CAUSA e non al SINTOMO.

La visione olistica dell’uomo e della realtà è un sapere antico; da sempre presente nella saggezza della medicina orientale ma anche nell’antica Grecia, anche se oggi pare che il mondo medico se lo sia dimenticato!

Infatti Ippocrate, considerato il padre della medicina scientifica, è stato un medico olistico. Nel 400 a.C. parlava di interdipendenza tra mente e anima, di intrinseco potere guaritore della natura, di salute come equilibrio. Durante l’anamnesi con i suoi pazienti si interessava della qualità del cibo, dell’acqua e dell’aria con cui il paziente si nutriva, e si interessava anche alla qualità di un altro “nutrimento” quotidiano: le emozioni, che lui all’epoca definiva “umori e passioni“.

Il centro Kama di Reggio Calabria

Il centro è strutturato in modo da potersi rivolgere alla persona a 360 gradi avvalendosi della collaborazione di medici, psicologi, operatori olistici e del benessere formati, specializzati e soprattutto fortemente uniti da uno scopo comune. Il centro adotta un approccio che è rivolto a chiunque; in particolar modo a chi è già appassionato o semplicemente incuriosito da una visione, per noi in occidente, apparentemente nuova e insolita ma, in realtà, antica come la medicina stessa.

Insieme a Myriam Laruffa, psicologa, psicoterapeuta, operatore olistico e floriterapeuta e Leo Augliera, operatore olistico, riflessologo ed esperto in terapie con sale Himalayano, che sono i fondatori di Kama, collaborano Angelo Barbaro medico chirurgo, patologo clinico ed esperto in omeopatia, fitoterapia, agopuntura, Maurizio Meduri psicologo ed insegnante di yoga, Agata Scopelliti danzaterapeuta DMT -ER, Francesca Mandalari psicologa e psicoterapeuta, Maria Stella Macheda operatore olistico, massoterapista, insegnante di danza (CSEN).

Il centro è dotato di strutture avveniristiche ed uniche a Reggio Calabria, tra cui una grotta completamente composta da sale Himalayano per le apposite benefiche terapie, un’altra sala per i bagni di sale in un ambiente molto luminoso e adatto al benessere psicofisico (vedi immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo). tra le attività del centro le terapie con i fiori di Bach, le tecniche epigenetico vibrazionali, la riflessologia plantare, la danza movimento terapia, la psicosomatica, i massaggi podalici, il linfodrenaggio riflesso e molto altro. Invitiamo tutti a visitare Kama, anche per una semplice curiosità: significherà scoprire un universo in cui l’essere umano viene posto realmente al centro, considerato in quanto tale, ascoltato e compreso in un percorso olistico, appunto, per il proprio benessere.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Discipline.Olistiche.e.del.benessere/

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/kama.centro.olistico/

