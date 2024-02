iGreco Ospedali Riuniti avvia la selezione per due ostetriche a Cosenza | INFO

StrettoWeb

Nuove opportunità di affermazione professionale per gli operatori della sanità in Calabria. iGreco Ospedali Riuniti scelgono di rafforzare ulteriormente uno staff già di altissimo livello per continuare a offrire un’assistenza sanitaria eccellente e all’avanguardia. Aperta la selezione per assumere a tempo indeterminato due ostetriche da destinare al Reparto di Ostetricia e Ginecologia della Sede Operativa Sacro Cuore di Cosenza.

“Siamo certi – spiega Giancarlo Greco – che le nostre migliori professioniste sapranno cogliere questa opportunità per dare un prezioso contributo di crescita alla sanità in Calabria”. Per candidarsi le aspiranti ostetriche dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it . Dopo la consueta verifica e selezione dei curricula, saranno fissati i colloqui.

