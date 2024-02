Grave incidente sulle piste da sci in Sila: interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

Una domenica all’insegna del divertimento che si è trasformata in tragedia: un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 19 febbraio, sulle piste da sci di Camigliatello Silano. Una ragazza, a bordo di uno slittino, ha perso il controllo in discesa investendo un giovane che si trovava a fondo valle in una zona non innevata. L’urto avrebbe provocato gravi ferite al ragazzo tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso. Le piste da sci, a causa della scarsità di neve, sono chiuse agli sciatori ma i tanti turisti possono comunque usufruire della parte finale delle piste blu e rosse per la discesa con lo slittino, purtroppo non senza pericoli.

