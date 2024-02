Grande Fratello, Garibaldi rientra nella casa dopo il nuovo malore

StrettoWeb

Giuseppe Garibaldi è rientrato di nuovo nella casa del Grande Fratello, per la seconda volta. Dopo il primo malore di qualche settimana fa, il concorrente reggino di Santa Cristina d’Aspromonte ne ha accusato un altro nei giorni scorsi, uscendo nuovamente dalla casa per accertamenti. Tuttavia, sin da subito erano arrivati aggiornamenti sulle sue condizioni, per fortuna non preoccupanti.

Questa sera, nella puntata in diretta su Canale 5, il partecipante di Reggio Calabria è nuovamente rientrato nella casa, annunciato dal conduttore Alfonso Signorini. “E’ rientrato nella casa, sta bene”, ha detto. Garibaldi è entrato mentre tutti gli altri concorrenti erano freezati, poi si sono sbloccati e sono andati ad abbracciare il loro amato amico.

