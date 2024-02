A San Giovanni in Fiore nasce Piazza ‘Cinque Angeli’ in memoria di 5 giovani morti in un incidente

StrettoWeb

“Da stamattina piazza del Castelletto ha un nuovo nome, “Piazza Cinque Angeli” in memoria di cinque giovani Emanuela, Domenico, Frank, Robert e Samuele che la nostra comunità non ha mai dimenticato. Infatti, gli angeli non muoiono e la loro presenza si avverte nel nostro cuore, che resta sempre aperto, soprattutto alla gioventù e alla vita intesa come esperienza di umanità, ricordo, condivisione e vicinanza. La manifestazione di oggi è stata molto sentita e seguita”. Lo dichiara Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore e presidente della provincia di Cosenza.

“Tanti bimbi e ragazzi, con palloncini colorati e cartelloni significativi, hanno partecipato ed espresso un affetto toccante. Inoltre, la musica, tra le passioni di due dei “Cinque Angeli” di San Giovanni in Fiore, ha accompagnato questo momento di commozione e comunità. Come presidente della Provincia di Cosenza, sto lavorando, insieme ai tecnici, ai funzionari e a tutti gli addetti alla Viabilità, per rendere le strade più sicure. È un obiettivo, un dovere preciso per evitare che si ripetano tali tragedie come quella di 12 anni fa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.