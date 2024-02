Giovani talenti crescono: grandi risultati nello sport per Crotone

StrettoWeb

Giovani talenti calabresi crescono e portano a casa importanti risultati: “è stata una settimana densa di soddisfazioni per lo sport crotonese ed è particolarmente significativo il fatto che i nostri atleti si sono distinti in diverse discipline. Gli atleti della Hanuman Gym, guidati dai coach Antonio Albo, Fabio Cusato e Massimo Cusato hanno conquistato due medaglie d’oro, due medaglie d’argento e due bronzi nella disciplina del Muay Thai in un importante appuntamento nazionale valido per la selezione di atleti che avranno la possibilità di rappresentare l’Italia ai prossimi campionati mondiali”.

“Altro sport, la lotta, ed altra importante affermazione: quella di Sergio Esposito dell’Akc Crotone che ad Ostia ha conquistato la medaglia d’Argento come Vice Campione d’Italia nella categoria 48kg del Campionato Italiano Under 17. E non ultimo Danilo Ruggiero che ha vinto la “Verdi Marathon”, la mezza maratona a Salsomaggiore Fontanellato migliorando, tra l’altro, il proprio personale di più due minuti”.

“A tutti gli atleti e ai loro tecnici vanno i complimenti personali e dell’amministrazione Comunale, che continua a lavorare in tema di impiantistica sportiva per dare strutture di eccellenza ai nostri atleti”. È quanto dichiara soddisfatto Luca Bossi, Assessore allo Sport della città di Crotone.

