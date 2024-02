Giorgia Meloni in arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria, tutto pronto a Gioia Tauro | FOTO

StrettoWeb

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriverà intorno alle 11:15 di questa mattina all’aeroporto dello Stretto a bordo di un volo di Stato. Il premier si dirigerà poi al Porto di Gioia Tauro in elicottero per la firma dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. L’accordo prevede un introito per le casse della Regione di 2,2 miliardi di euro, destinati a infrastrutture, beni culturali, servizi idrici e dissesto idrogeologico.

In attesa del premier, al porto di Gioia Tauro, gli esponenti del Consiglio Regionale e decine di sindaci provenienti da tutta la Calabria, come è possibile vedere dalla fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

