Gioia Tauro, Aldo Alessio: “non mi ricandiderò a sindaco” | INTERVISTA

Il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha annunciato ai microfoni di Graziano Tormarchio per StrettoWeb, di non volersi candidare per un secondo mandato. “Ho deciso di dire stop, farò il mio dovere sino alla fine per il bene della città. Quando sono arrivato io il comune era in dissesto, adesso ci sono dei debiti ma sono diluiti in 20 anni”, rimarca Alessio.

“Il consiglio che posso dare al nuovo primo cittadino? Puntare sempre sulla legalità e lavorare per il bene comune”, conclude Aldo Alessio.

